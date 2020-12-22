Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:00
Відсоток фантиків на залишок по Уні знижується до 4% без врахування податків.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:58
Solar_simfi написав:
Відсоток фантиків на залишок по Уні знижується до 4% без врахування податків.
І на пенсійній КДВ теж буде 4% але безподаткових на пенсійний залишок.
Sanio
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:41
MASolomko написав:
YaVI, ага. Кому 3 % на отдельные категории, а кому 5 %... Прочтите пару страниц здесь и на красном форуме. С ноября раздачи были.
красный форум это где? тоже позвонили 5% кб. на покупку товаров и расчёты в инете с кредитных голдкарты уни, шо то раньше не слышал про такую щедрость привата.
а шо делать?
чик
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:17
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ruvex
в Вів 22 гру, 2020 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:36
чик написав:
красный форум это где?
Тут -
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Sungsam
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Додано: Вів 22 гру, 2020 22:46
А как зарегиться на красном, можно ссылаться на соломко?
demichh
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Додано: Сер 23 гру, 2020 03:36
YaVI написав:
Шановні форумчани,
Сьогодні я отримав вхід. дзвінок - представились Представник Приватбанку і повідомили, що по моїй кредитці Універсальна підключений кешбек 5% (макс. сума повернення 500грн) на 30 днів від сьогодні. Комусь ще таке повідомляли?
Це індивідуальні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися. Мені запропонували кешбек 3% на оплату товарів кредитними коштами лише у категоріях "побутова техніка" і "телекомунікаційні послуги" до 31 січня 2021, макс. кешбек 1000 грн.
Sanio
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