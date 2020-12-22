YaVI написав:Шановні форумчани, Сьогодні я отримав вхід. дзвінок - представились Представник Приватбанку і повідомили, що по моїй кредитці Універсальна підключений кешбек 5% (макс. сума повернення 500грн) на 30 днів від сьогодні. Комусь ще таке повідомляли?
Це індивідуальні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися. Мені запропонували кешбек 3% на оплату товарів кредитними коштами лише у категоріях "побутова техніка" і "телекомунікаційні послуги" до 31 січня 2021, макс. кешбек 1000 грн.
Sanio написав:Це індивідуальні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися. Мені запропонували кешбек 3% на оплату товарів кредитними коштами лише у категоріях "побутова техніка" і "телекомунікаційні послуги" до 31 січня 2021, макс. кешбек 1000 грн.
Терпіть не ведіться. Мені в листопаді теж 3% в таких категоріях, не користувався. В грудні вже 5% на всі покупки. Вкладка кешбек в п24 показує сумарно тільки 1/4 кешбеку, хоча у виписці по кожній операції він якби є.