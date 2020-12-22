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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:00
Відсоток фантиків на залишок по Уні знижується до 4% без врахування податків.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:58
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:41
красный форум это где? тоже позвонили 5% кб. на покупку товаров и расчёты в инете с кредитных голдкарты уни, шо то раньше не слышал про такую щедрость привата.
а шо делать?
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:17
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 22 гру, 2020 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:36
Re: Приватбанк
Тут -
Додано: Сер 23 гру, 2020 03:36
Це індивідуальні пропозиції, умови яких можуть відрізнятися. Мені запропонували кешбек 3% на оплату товарів кредитними коштами лише у категоріях "побутова техніка" і "телекомунікаційні послуги" до 31 січня 2021, макс. кешбек 1000 грн.
Додано: Сер 23 гру, 2020 07:32
Re: Приватбанк
Терпіть не ведіться. Мені в листопаді теж 3% в таких категоріях, не користувався. В грудні вже 5% на всі покупки. Вкладка кешбек в п24 показує сумарно тільки 1/4 кешбеку, хоча у виписці по кожній операції він якби є.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 23 гру, 2020 08:49
Re: Приватбанк
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в перевыпуске КДВ в валюте? В этом месяце заканчивается,вот думаю,что делать.По факту карта не очень и выгодная. Внесение на нее платное.
Если я ее не перевыпущу,то счет останется,верно. На меня по комиссиям это никак не ложится? Или лучше закрыть счет, а в любой,когда понадобится,момент можно заново открыть эту карту?
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Додано: Сер 23 гру, 2020 09:03
Re: Приватбанк
_PORT_UA, из-за карантина карты с истекшим сроком действия продолжают работать. Также карту в Приват24 можно перевыпустить на цифровую — через кассу по ней можно будет без дополнительных % и дальше снимать валютный кеш.
Если карту ты закроешь, то через Приват24 можно будет выпустить цифровую карту в удобное время.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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