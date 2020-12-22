Додано: Сер 23 гру, 2020 18:18

Напомните, пожалуйста.

1. можно без комиссии перевести с КДВ в другой банк? Моно или Альфа.

2. Это через реквизиты надо или по номеру карты?

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