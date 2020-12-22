там много наших
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:36
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:15
Подскажите, задача выйти с Уни без 0.5% комиссии. Я правильно понимаю, что можно кинуть на депо на 1 мес, и потом выйти на КДВ? И есть ли более быстрый способ (можно в личку)? Есть стандартный набор карточек других банков, Конкорда нет... Если нужно удалить пост, тоже пишите
Додано: Сер 23 гру, 2020 13:53
Re: Приватбанк
Если есть ПУМБ ВсеКарта, то просто перевод в Приват24.
Если есть моно, желание прогуляться к терминалу Привата и сумма более 1К, моно компенсирует комиссию в счёт кешбека.
Додано: Сер 23 гру, 2020 14:46
Як правильно пред'явити цифрову картку у касі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:18
Re: Приватбанк
Напомните, пожалуйста.
1. можно без комиссии перевести с КДВ в другой банк? Моно или Альфа.
2. Это через реквизиты надо или по номеру карты?
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:23
Алексей77
лс прочтите
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Додано: Сер 23 гру, 2020 18:39
Re: Приватбанк
klug, підійти до каси й повідомити, що бажаєте зняти кошти з цифрової картки. При собі мати фінансовий номер телефону для прийняття дзвінка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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