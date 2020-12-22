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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8779878087818782
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:36

  demichh написав:А как зарегиться на красном, можно ссылаться на соломко? :)

там много наших :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:15

Подскажите, задача выйти с Уни без 0.5% комиссии. Я правильно понимаю, что можно кинуть на депо на 1 мес, и потом выйти на КДВ? И есть ли более быстрый способ (можно в личку)? Есть стандартный набор карточек других банков, Конкорда нет... Если нужно удалить пост, тоже пишите
AVF
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 13:53

Re: Приватбанк

AVF написав:Подскажите, задача выйти с Уни без 0.5% комиссии. Я правильно понимаю, что можно кинуть на депо на 1 мес, и потом выйти на КДВ? И есть ли более быстрый способ (можно в личку)? Есть стандартный набор карточек других банков, Конкорда нет... Если нужно удалить пост, тоже пишите
Если есть ПУМБ ВсеКарта, то просто перевод в Приват24.
Если есть моно, желание прогуляться к терминалу Привата и сумма более 1К, моно компенсирует комиссию в счёт кешбека.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:46

  MASolomko написав:Также карту в Приват24 можно перевыпустить на цифровую — через кассу по ней можно будет без дополнительных % и дальше снимать валютный кеш.

Як правильно пред'явити цифрову картку у касі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:18

Re: Приватбанк

Напомните, пожалуйста.
1. можно без комиссии перевести с КДВ в другой банк? Моно или Альфа.
2. Это через реквизиты надо или по номеру карты?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:23

Алексей77
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:39

Re: Приватбанк

klug, підійти до каси й повідомити, що бажаєте зняти кошти з цифрової картки. При собі мати фінансовий номер телефону для прийняття дзвінка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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