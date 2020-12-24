ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:51
ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:58
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