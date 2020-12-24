RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8780878187828783
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:51

ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?
envyme1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 339
З нами з: 31.03.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:58

  envyme1 написав:ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?

На любую
Ferlakur
 
Повідомлень: 3628
З нами з: 14.10.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8780878187828783
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ingtrans, killer bees, sergia, vitaliy_berdinskikh і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9104)
25.12.2020 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.