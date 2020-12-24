ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:51
ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:58
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:54
Re: Приватбанк
Что за акция с Гугл пэем?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:02
Re: Приватбанк
Для нових користувачів Gpay і Mastercard
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:11
Re: Приватбанк
как понять новый користувач?
если есть карта другого банка в гпей, если добавить от привата и оплатить скажем за телефон выбрав гпей - капнет кешбек? или нужно телефоном оплатить на кассе?
КБ за открытие карты
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