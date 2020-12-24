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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8780878187828783
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:51

ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?
envyme1
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:58

  envyme1 написав:ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?

На любую
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:54

Re: Приватбанк

Что за акция с Гугл пэем?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:02

Re: Приватбанк

andreyiskra написав:Что за акция с Гугл пэем?
Для нових користувачів Gpay і Mastercard https://newpromos.privatbank.ua/harantovanyy_keshbek
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:11

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:Для нових користувачів Gpay і Mastercard

как понять новый користувач?
если есть карта другого банка в гпей, если добавить от привата и оплатить скажем за телефон выбрав гпей - капнет кешбек? или нужно телефоном оплатить на кассе?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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