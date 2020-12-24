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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:51
ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?
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envyme1
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:58
envyme1 написав:ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?
На любую
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Ferlakur
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:54
Что за акция с Гугл пэем?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:02
andreyiskra написав:Что за акция с Гугл пэем?
Для нових користувачів Gpay і Mastercard https://newpromos.privatbank.ua/harantovanyy_keshbek
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stryzhko
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:11
stryzhko написав:
Для нових користувачів Gpay і Mastercard
как понять новый користувач?
если есть карта другого банка в гпей, если добавить от привата и оплатить скажем за телефон выбрав гпей - капнет кешбек? или нужно телефоном оплатить на кассе?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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