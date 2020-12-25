stryzhko написав:Для нових користувачів Gpay і Mastercard
как понять новый користувач? если есть карта другого банка в гпей, если добавить от привата и оплатить скажем за телефон выбрав гпей - капнет кешбек? или нужно телефоном оплатить на кассе?
На этом форуме никто не даст вам достоверный ответ на ваши вопросы. Помните что вы имеете дело с #зеленелайно - здесь СПЕЦИАЛЬНО применяются не конкретные расплывчатые формулировки, чтобы в дальнейшем любой момент трактовать в пользу банка. ИМХО 50 грн. того не стоят
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0