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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8780878187828783
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:51

ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?
envyme1
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:58

  envyme1 написав:ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?

На любую
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:54

Re: Приватбанк

Что за акция с Гугл пэем?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:02

Re: Приватбанк

andreyiskra написав:Что за акция с Гугл пэем?
Для нових користувачів Gpay і Mastercard https://newpromos.privatbank.ua/harantovanyy_keshbek
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:11

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:Для нових користувачів Gpay і Mastercard

как понять новый користувач?
если есть карта другого банка в гпей, если добавить от привата и оплатить скажем за телефон выбрав гпей - капнет кешбек? или нужно телефоном оплатить на кассе?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:11

  wtf написав:
  stryzhko написав:Для нових користувачів Gpay і Mastercard

как понять новый користувач?
если есть карта другого банка в гпей, если добавить от привата и оплатить скажем за телефон выбрав гпей - капнет кешбек? или нужно телефоном оплатить на кассе?

На этом форуме никто не даст вам достоверный ответ на ваши вопросы. Помните что вы имеете дело с #зеленелайно - здесь СПЕЦИАЛЬНО применяются не конкретные расплывчатые формулировки, чтобы в дальнейшем любой момент трактовать в пользу банка. ИМХО 50 грн. того не стоят
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:58

  Flamingo написав:
  wtf написав:как понять новый користувач?
если есть карта другого банка в гпей, если добавить от привата и оплатить скажем за телефон выбрав гпей - капнет кешбек? или нужно телефоном оплатить на кассе?

На этом форуме никто не даст вам достоверный ответ на ваши вопросы. Помните что вы имеете дело с #зеленелайно - здесь СПЕЦИАЛЬНО применяются не конкретные расплывчатые формулировки, чтобы в дальнейшем любой момент трактовать в пользу банка. ИМХО 50 грн. того не стоят
В полных правилах написано довольно конкретно - только если пользователь ранее не пользовался Google Pay для совершения платежей. То есть, без указания, какой именно картой, значит - вообще не пользовался. Другой вопрос: а есть ли у банка способ это проверить? Если есть, это сильно похоже на разглашение персональных данных (со стороны гугла). А если я другую учетку google зарегистрирую? Или вообще другой телефон возьму?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:16

  M-Audio написав:
  Flamingo написав:
  wtf написав:как понять новый користувач?
если есть карта другого банка в гпей, если добавить от привата и оплатить скажем за телефон выбрав гпей - капнет кешбек? или нужно телефоном оплатить на кассе?

На этом форуме никто не даст вам достоверный ответ на ваши вопросы. Помните что вы имеете дело с #зеленелайно - здесь СПЕЦИАЛЬНО применяются не конкретные расплывчатые формулировки, чтобы в дальнейшем любой момент трактовать в пользу банка. ИМХО 50 грн. того не стоят
В полных правилах написано довольно конкретно - только если пользователь ранее не пользовался Google Pay для совершения платежей. То есть, без указания, какой именно картой, значит - вообще не пользовался. Другой вопрос: а есть ли у банка способ это проверить? Если есть, это сильно похоже на разглашение персональных данных (со стороны гугла). А если я другую учетку google зарегистрирую? Или вообще другой телефон возьму?

Вы правильно пишете. Именно это я и имел в виду, упоминая расплывчатые формулировки. Сошлется #зеленелайно на то что по его данным вы уже пользовались гуглпеем ранее и как вы докажете обратное.
Поэтому если кто решит учавствовать, то лучше всего купить какую-то морковку в АТБ и ждать - авось будет полтюшок. Будет - хорошо. А нет так нет ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:57

Re: Приватбанк

если телефон не поддерживает безконтактную оплату, то в этой акции никак не поучаствовать?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:59

  vovareuckij написав:если телефон не поддерживает безконтактную оплату, то в этой акции никак не поучаствовать?

Google Pay – це швидкий і зручний спосіб оплачувати покупки будь-де: у магазинах, на веб-сайтах тощо.
https://pay.google.com/intl/uk_ua/about/

  Flamingo написав:Сошлется #зеленелайно на то что по его данным вы уже пользовались гуглпеем ранее и как вы докажете обратное.

показывать свежую дату реги нового акка под акцию :D
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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