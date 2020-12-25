"1.5. «Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, у яких є смартфон на базі Android, який підтримує безконтактну оплати (наявність модуля NFC), які не використовували додаток Google Pay для оплат до моменту реєстрації в даній акції; протягом періоду акції зареєструються, встановлять додаток Google Pay, та після цього здійснять оплату карткою Mastercard від ПриватБанку з Google Pay. (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»)"
А так да, у них в официальной версии нигде не написано, что платить нужно с телефона. Т.е. - согласно их же официальных правил нужно просто быть счастливым обладателем телефона с модулем NFC! а платить можно - даже онлайн на сайте. но то правила...
Правда же, Приватбанк? В этот раз же всё будет честно? как и написано в правилах? или опять будет своеобразная трактовка?