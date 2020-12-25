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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8781878287838784
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 03:14

  Мизантрóп написав:
  vovareuckij написав:если телефон не поддерживает безконтактную оплату, то в этой акции никак не поучаствовать?

Google Pay – це швидкий і зручний спосіб оплачувати покупки будь-де: у магазинах, на веб-сайтах тощо.
https://pay.google.com/intl/uk_ua/about/



"1.5. «Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, у яких є смартфон на базі Android, який підтримує безконтактну оплати (наявність модуля NFC), які не використовували додаток Google Pay для оплат до моменту реєстрації в даній акції; протягом періоду акції зареєструються, встановлять додаток Google Pay, та після цього здійснять оплату карткою Mastercard від ПриватБанку з Google Pay. (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»)"


:lol: А так да, у них в официальной версии нигде не написано, что платить нужно с телефона. Т.е. - согласно их же официальных правил нужно просто быть счастливым обладателем телефона с модулем NFC! а платить можно - даже онлайн на сайте.
но то правила...

Правда же, Приватбанк?
В этот раз же всё будет честно? как и написано в правилах?
или опять будет своеобразная трактовка?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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  #<1 ... 8781878287838784
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