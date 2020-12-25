"1.5. «Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, у яких є смартфон на базі Android, який підтримує безконтактну оплати (наявність модуля NFC), які не використовували додаток Google Pay для оплат до моменту реєстрації в даній акції; протягом періоду акції зареєструються, встановлять додаток Google Pay, та після цього здійснять оплату карткою Mastercard від ПриватБанку з Google Pay. (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»)"
А так да, у них в официальной версии нигде не написано, что платить нужно с телефона. Т.е. - согласно их же официальных правил нужно просто быть счастливым обладателем телефона с модулем NFC! а платить можно - даже онлайн на сайте. но то правила...
Правда же, Приватбанк? В этот раз же всё будет честно? как и написано в правилах? или опять будет своеобразная трактовка?
ОфПреду который тут появился. А вы вкурсе что ваш манисенд это рисковый сервис на который жалуются клиенты других банков что у них деньги воруют? Ответ поддержки Монобанка, который заблокировал проведение операций на вашем ресурсе, цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс (манисенд) заблокирован по частым жалобам клиентов банка (монобанка)" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу (манисенд) - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс (манисенд) внесен в черный список ресурсов для наших карт"