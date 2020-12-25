"1.5. «Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, у яких є смартфон на базі Android, який підтримує безконтактну оплати (наявність модуля NFC), які не використовували додаток Google Pay для оплат до моменту реєстрації в даній акції; протягом періоду акції зареєструються, встановлять додаток Google Pay, та після цього здійснять оплату карткою Mastercard від ПриватБанку з Google Pay. (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»)"
А так да, у них в официальной версии нигде не написано, что платить нужно с телефона. Т.е. - согласно их же официальных правил нужно просто быть счастливым обладателем телефона с модулем NFC! а платить можно - даже онлайн на сайте. но то правила...
Правда же, Приватбанк? В этот раз же всё будет честно? как и написано в правилах? или опять будет своеобразная трактовка?
ОфПреду который тут появился. А вы вкурсе что ваш манисенд это рисковый сервис на который жалуются клиенты других банков что у них деньги воруют? Ответ поддержки Монобанка, который заблокировал проведение операций на вашем ресурсе, цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс (манисенд) заблокирован по частым жалобам клиентов банка (монобанка)" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу (манисенд) - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс (манисенд) внесен в черный список ресурсов для наших карт"
Ну было бы странно если бы моня ответил честно, что их жаба душит, что деньги с их карт уплывают их главному "раздражителю". А Моню не любит алла. И говорят тоже про жалобы клиентов и вопросы безопасности. А Моня не любит когда с черной МС - тянуть на Визу скунса его приложением. Тоже якобы безопасность. Любой р2р сервис это всего-лишь навсего инструмент для перевода денег. И злоумышленник может использовать любой из них. В том числе и монину аппку. Но причина блокировок в другом - банки-смарт-асы так воюют с конкурентами. Конечно это не честно. И выбор должен иметь клиент - если ему удобен тот и или иной манисенд и он принимает все риски, то такую возможность банки по идее должны давать. Но не дают. И имхо безопасность тут как раз не при чем
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