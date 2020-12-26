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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8781878287838784 Додано: Суб 26 гру, 2020 03:14 Мизантрóп написав: vovareuckij написав: если телефон не поддерживает безконтактную оплату, то в этой акции никак не поучаствовать? если телефон не поддерживает безконтактную оплату, то в этой акции никак не поучаствовать?

Google Pay – це швидкий і зручний спосіб оплачувати покупки будь-де: у магазинах, на веб-сайтах тощо.

https://pay.google.com/intl/uk_ua/about/



Google Pay – це швидкий і зручний спосіб оплачувати покупки будь-де: у магазинах, на веб-сайтах тощо.



"1.5. «Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, у яких є смартфон на базі Android, який підтримує безконтактну оплати (наявність модуля NFC), які не використовували додаток Google Pay для оплат до моменту реєстрації в даній акції; протягом періоду акції зареєструються, встановлять додаток Google Pay, та після цього здійснять оплату карткою Mastercard від ПриватБанку з Google Pay. (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»)"



А так да, у них в официальной версии нигде не написано, что платить нужно с телефона. Т.е. - согласно их же официальных правил нужно просто быть счастливым обладателем телефона с модулем NFC! а платить можно - даже онлайн на сайте.

но то правила...



Правда же, Приватбанк?

В этот раз же всё будет честно? как и написано в правилах?

или опять будет своеобразная трактовка? А так да, у них в официальной версии нигде не написано, что платить нужно с телефона. Т.е. - согласно их же официальных правил нужно просто быть счастливым обладателем телефона с модулем NFC! а платить можно - даже онлайн на сайте.но то правила...Правда же,В этот раз же всё будет честно? как и написано в правилах?или опять будет своеобразная трактовка? Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:

https://forum.finance.ua/topic231603.html uaprofi

Повідомлень: 4472 З нами з: 21.04.11 Подякував: 638 раз. Подякували: 427 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 13:42 Re: Приватбанк

Ответ поддержки Монобанка, который заблокировал проведение операций на вашем ресурсе, цитирую:

"платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован"

"этот ресурс (манисенд) заблокирован по частым жалобам клиентов банка (монобанка)"

"жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу (манисенд) - он был заблокирован для платежей"

"данный ресурс (манисенд) внесен в черный список ресурсов для наших карт"



ЗЫ

речь про вот этот ресурс

https://privatbank.ua/sendmoney ОфПреду который тут появился. А вы вкурсе что ваш манисенд это рисковый сервис на который жалуются клиенты других банков что у них деньги воруют?Ответ поддержки Монобанка, который заблокировал проведение операций на вашем ресурсе, цитирую:"платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован""этот ресурс (манисенд) заблокирован по частым жалобам клиентов банка (монобанка)""жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу (манисенд) - он был заблокирован для платежей""данный ресурс (манисенд) внесен в черный список ресурсов для наших карт"ЗЫречь про вот этот ресурс mephala Повідомлень: 7081 З нами з: 07.04.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 790 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 14:18 Ну было бы странно если бы моня ответил честно, что их жаба душит, что деньги с их карт уплывают их главному "раздражителю". А Моню не любит алла. И говорят тоже про жалобы клиентов и вопросы безопасности. А Моня не любит когда с черной МС - тянуть на Визу скунса его приложением. Тоже якобы безопасность. Любой р2р сервис это всего-лишь навсего инструмент для перевода денег. И злоумышленник может использовать любой из них. В том числе и монину аппку. Но причина блокировок в другом - банки-смарт-асы так воюют с конкурентами. Конечно это не честно. И выбор должен иметь клиент - если ему удобен тот и или иной манисенд и он принимает все риски, то такую возможность банки по идее должны давать. Но не дают. И имхо безопасность тут как раз не при чем 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5382 З нами з: 20.03.15 Подякував: 94 раз. Подякували: 1261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 гру, 2020 17:17 mephala написав: ОфПреду который тут появился. А вы вкурсе что ваш манисенд это рисковый сервис на который жалуются клиенты других банков что у них деньги воруют?

Ответ поддержки Монобанка, который заблокировал проведение операций на вашем ресурсе, цитирую:

"платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован"

"этот ресурс (манисенд) заблокирован по частым жалобам клиентов банка (монобанка)"

"жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу (манисенд) - он был заблокирован для платежей"

"данный ресурс (манисенд) внесен в черный список ресурсов для наших карт"



ЗЫ

речь про вот этот ресурс

https://privatbank.ua/sendmoney ОфПреду который тут появился. А вы вкурсе что ваш манисенд это рисковый сервис на который жалуются клиенты других банков что у них деньги воруют?Ответ поддержки Монобанка, который заблокировал проведение операций на вашем ресурсе, цитирую:"платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован""этот ресурс (манисенд) заблокирован по частым жалобам клиентов банка (монобанка)""жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу (манисенд) - он был заблокирован для платежей""данный ресурс (манисенд) внесен в черный список ресурсов для наших карт"ЗЫречь про вот этот ресурс



Ніколи не надавайте інформацію про свої картки третім особам. Банк завжди гарантує збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей.

Операції могли пройти тільки при володінні інформацією про номер карти, СVV коді і терміні дії. Дану інформацію шахраї могли отримати з необережності, та й більш витонченими методами.

У разі, якщо ви володієте будь-якими прикладами порушення безпеки в роботі сервісу, повідомте, будь ласка, деталі, щоб ми могли розібратися більш детально. Ніколи не надавайте інформацію про свої картки третім особам. Банк завжди гарантує збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей.Операції могли пройти тільки при володінні інформацією про номер карти, СVV коді і терміні дії. Дану інформацію шахраї могли отримати з необережності, та й більш витонченими методами.У разі, якщо ви володієте будь-якими прикладами порушення безпеки в роботі сервісу, повідомте, будь ласка, деталі, щоб ми могли розібратися більш детально. ПриватБанк

Представник банку Повідомлень: 14 З нами з: 18.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8781878287838784 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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