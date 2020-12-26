"1.5. «Учасники Акції» фізичні особи – громадяни України, у яких є смартфон на базі Android, який підтримує безконтактну оплати (наявність модуля NFC), які не використовували додаток Google Pay для оплат до моменту реєстрації в даній акції; протягом періоду акції зареєструються, встановлять додаток Google Pay, та після цього здійснять оплату карткою Mastercard від ПриватБанку з Google Pay. (надалі - «Учасник» та/або «Учасники»)"
А так да, у них в официальной версии нигде не написано, что платить нужно с телефона. Т.е. - согласно их же официальных правил нужно просто быть счастливым обладателем телефона с модулем NFC! а платить можно - даже онлайн на сайте. но то правила...
Правда же, Приватбанк? В этот раз же всё будет честно? как и написано в правилах? или опять будет своеобразная трактовка?
ОфПреду который тут появился. А вы вкурсе что ваш манисенд это рисковый сервис на который жалуются клиенты других банков что у них деньги воруют? Ответ поддержки Монобанка, который заблокировал проведение операций на вашем ресурсе, цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс (манисенд) заблокирован по частым жалобам клиентов банка (монобанка)" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу (манисенд) - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс (манисенд) внесен в черный список ресурсов для наших карт"
Ну было бы странно если бы моня ответил честно, что их жаба душит, что деньги с их карт уплывают их главному "раздражителю". А Моню не любит алла. И говорят тоже про жалобы клиентов и вопросы безопасности. А Моня не любит когда с черной МС - тянуть на Визу скунса его приложением. Тоже якобы безопасность. Любой р2р сервис это всего-лишь навсего инструмент для перевода денег. И злоумышленник может использовать любой из них. В том числе и монину аппку. Но причина блокировок в другом - банки-смарт-асы так воюют с конкурентами. Конечно это не честно. И выбор должен иметь клиент - если ему удобен тот и или иной манисенд и он принимает все риски, то такую возможность банки по идее должны давать. Но не дают. И имхо безопасность тут как раз не при чем
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
mephala написав:ОфПреду который тут появился. А вы вкурсе что ваш манисенд это рисковый сервис на который жалуются клиенты других банков что у них деньги воруют? Ответ поддержки Монобанка, который заблокировал проведение операций на вашем ресурсе, цитирую: "платеж не пройдет, так как по соображениям безопасности был заблокирован" "этот ресурс (манисенд) заблокирован по частым жалобам клиентов банка (монобанка)" "жаловались другие клиенты, собрав определенное количество жалоб по данному ресурсу (манисенд) - он был заблокирован для платежей" "данный ресурс (манисенд) внесен в черный список ресурсов для наших карт"
Ніколи не надавайте інформацію про свої картки третім особам. Банк завжди гарантує збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей. Операції могли пройти тільки при володінні інформацією про номер карти, СVV коді і терміні дії. Дану інформацію шахраї могли отримати з необережності, та й більш витонченими методами. У разі, якщо ви володієте будь-якими прикладами порушення безпеки в роботі сервісу, повідомте, будь ласка, деталі, щоб ми могли розібратися більш детально.
Раз уж зашла речь про СендМани: очень неудобно, что Получатель не видит назначения платежа, которое ввёл Отправитель. Его можно посмотреть только в ликпее. Отправитель - старался, описывал свой платёж. А Получатель - видит только безликий ликпей-id. Странная логика
mustbe написав:Раз уж зашла речь про СендМани: очень неудобно, что Получатель не видит назначения платежа, которое ввёл Отправитель. Его можно посмотреть только в ликпее. Отправитель - старался, описывал свой платёж. А Получатель - видит только безликий ликпей-id. Странная логика
Думаю наверное сам сендманя не при чем - платеж ведь идет каналами МПС а они скорее все для р2р всякую текстовую хрень не пропускает, поэтому и проходит только код. А уж содержание можно уже в ликпее глянуть
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Ну, не знаю. Как по мне: назначение платежа для того и придумано, чтобы можно было ввести любую дополнтельную текстовую информацию, которая не должна никак регламентироваться. Не думаю, что её зарезает мпс. Кроме того - что мешает привату показывать истинное назначение из своего же ликпея ? Вытащить назначение платежа по его ликпей-id могу даже я. Для привата - это вообще плёвое дело. Думаю - просто кривая реализация. Впрочем - то таке...
Кажется, в протоколах МПС передача такой информации вообще предусмотрена. Поэтому всё введенное хранится только у держателя сайта, а получателю не попадает. Ну а если получатель сам может зайти на этот же сайт, и посмотреть эту же информацию, то этого МПС запретить не может. А вот почему бы Приватбанку не показать в своей выписке эту информацию с Ликпей, раз уж это одна контора - вопрос интересный. Вполне возможно, что как-то всё-же связано с регламентами МПС, хотя, может быть, и просто не доделали.
M-Audio написав:Поэтому всё введенное хранится только у держателя сайта, а получателю не попадает.
Смысл в Назначении - показать получателю за что именно этот платёж. То есть: не просто перевод от Васи Пупкина, а перевод от Васи Пупкина за то-то и то-то. Если получатель не видит назначение - это не логично, как по мне. Оно нужно в первую очередь получателю. Отправитель и так знает с какой целью он совершает платёж.