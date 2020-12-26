Додано: Суб 26 гру, 2020 14:18

Ну было бы странно если бы моня ответил честно, что их жаба душит, что деньги с их карт уплывают их главному "раздражителю". А Моню не любит алла. И говорят тоже про жалобы клиентов и вопросы безопасности. А Моня не любит когда с черной МС - тянуть на Визу скунса его приложением. Тоже якобы безопасность. Любой р2р сервис это всего-лишь навсего инструмент для перевода денег. И злоумышленник может использовать любой из них. В том числе и монину аппку. Но причина блокировок в другом - банки-смарт-асы так воюют с конкурентами. Конечно это не честно. И выбор должен иметь клиент - если ему удобен тот и или иной манисенд и он принимает все риски, то такую возможность банки по идее должны давать. Но не дают. И имхо безопасность тут как раз не при чем