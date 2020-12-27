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Приватбанк
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:11
Luk_v написав:
Получатель на личную
карту получает только личные деньги, разве нет? Для бизнеса нужно использовать другие механизмы.
Кроме бизнеса - есть куча других ситуаций.
Как пример: человек в кафешке расплатился за всю компашку.
Остальные обещали свою долю скинуть ему на карту.
Пришло ему несколько платежей, а от кого - неизвестно.
Подобных кейсов можно придумать много.
Просто непонятно - зачем резать то, что уже есть, и что было бы полезно.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:33
Luk_v написав:
Получатель на личную
карту получает только личные деньги, разве нет? Для бизнеса нужно использовать другие механизмы.
Так случаев когда он личные и получает масса. Например возврат долга от дяди Васи, который тот брал на бутылку. Или компания бухала в ресторане - счет оплачивал Петя а все дружно должны отдать ему свою часть. В моне это даже трусилкой реализовано. Вот для чтобы понять где это было за ресторан, а где за бутылку ИМХО и придумано было назначение платежа.
Более того принять на карту платеж, скажем, за проданную на ОЛХ коляску оставшуюся после выросших детей тоже можно. И это ни разу не бизнес. Даже если при этом возникают вопросы связанные с налогообложением - они никак не запрещают принимать такие платежи на карту. И да те деньги что таким образом поступают - это тоже личные деньги владельца карты с того момента как они туда поступают.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:48
А сбор денег на шторы ? А донаты ?
Понятно, что это бесполезный разговор, никто ничего менять не будет.
Просто понять не могу - чем руководствовались разработчики, которые позволяют ввести назначение, но получателю его не показывают ?
Как тот почтальон Печкин: вам пришла посылка, но я вам её не отдам )
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:38
ПриватБанк
Как запретить совершение p2p переводов с карты на карту в интернете с моей кредитной карты?
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:40
Flamingo написав: Luk_v написав:
Получатель на личную
карту получает только личные деньги, разве нет? Для бизнеса нужно использовать другие механизмы.
Так случаев когда он личные и получает масса. Например возврат долга от дяди Васи, который тот брал на бутылку. Или компания бухала в ресторане - счет оплачивал Петя а все дружно должны отдать ему свою часть. В моне это даже трусилкой реализовано. Вот для чтобы понять где это было за ресторан, а где за бутылку ИМХО и придумано было назначение платежа.
Более того принять на карту платеж, скажем, за проданную на ОЛХ коляску оставшуюся после выросших детей тоже можно. И это ни разу не бизнес. Даже если при этом возникают вопросы связанные с налогообложением - они никак не запрещают принимать такие платежи на карту. И да те деньги что таким образом поступают - это тоже личные деньги владельца карты с того момента как они туда поступают.
все так, да не так, не зря ввели идитенфикацию свыше 5к
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:49
Очень даже зря.
Сплошные неудобства и закручивание гаек
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Додано: Нед 27 гру, 2020 19:52
ROLF написав:
все так, да не так, не зря ввели идитенфикацию свыше 5к
Полагаю, что в случае с Украиной поголовная идентификация по суммам, которые даже меньше 200 баксов - это скорее попытка создания тотального контроля, в т.ч. за нашими с вами действиями.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:12
J написав:ПриватБанк
Как запретить совершение p2p переводов с карты на карту в интернете с моей кредитной карты?
Добрий вечір!
Надішліть, будь ласка, приватним повідомленням деталі ситуації, що сталась, а також ваш номер телефону, що вказано в банку, щоб ми могли детально перевірити інформацію.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:22
ПриватБанк написав: J написав:ПриватБанк
Как запретить совершение p2p переводов с карты на карту в интернете с моей кредитной карты?
Добрий вечір!
Надішліть, будь ласка, приватним повідомленням деталі ситуації, що сталась, а також ваш номер телефону, що вказано в банку, щоб ми могли детально перевірити інформацію.
Прекрасный ответ.
ИИ детектед )
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:28
mustbe написав: ПриватБанк написав: J написав:ПриватБанк
Как запретить совершение p2p переводов с карты на карту в интернете с моей кредитной карты?
Добрий вечір!
Надішліть, будь ласка, приватним повідомленням деталі ситуації, що сталась, а також ваш номер телефону, що вказано в банку, щоб ми могли детально перевірити інформацію.
Прекрасный ответ.
ИИ детектед )
надеюсь, шо хоть быстообучаемый ИИ
... делайте хоть что-нибудь!
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