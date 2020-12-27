Додано: Нед 27 гру, 2020 12:33

Luk_v написав: Получатель на личную карту получает только личные деньги, разве нет? Для бизнеса нужно использовать другие механизмы. Получатель накарту получает только личные деньги, разве нет? Для бизнеса нужно использовать другие механизмы.

Так случаев когда он личные и получает масса. Например возврат долга от дяди Васи, который тот брал на бутылку. Или компания бухала в ресторане - счет оплачивал Петя а все дружно должны отдать ему свою часть. В моне это даже трусилкой реализовано. Вот для чтобы понять где это было за ресторан, а где за бутылку ИМХО и придумано было назначение платежа.Более того принять на карту платеж, скажем, за проданную на ОЛХ коляску оставшуюся после выросших детей тоже можно. И это ни разу не бизнес. Даже если при этом возникают вопросы связанные с налогообложением - они никак не запрещают принимать такие платежи на карту. И да те деньги что таким образом поступают - это тоже личные деньги владельца карты с того момента как они туда поступают.