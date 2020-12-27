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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8783878487858786
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 20:33

  ПриватБанк написав:
  J написав:ПриватБанк
Как запретить совершение p2p переводов с карты на карту в интернете с моей кредитной карты?


Добрий вечір!
Надішліть, будь ласка, приватним повідомленням деталі ситуації, що сталась, а також ваш номер телефону, що вказано в банку, щоб ми могли детально перевірити інформацію.

щоб не сталась погана ситуація я хочу
запретить совершение p2p переводов с карты на карту в интернете с моей кредитной карты
як мені це зробити?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:04

Re: Приватбанк

  J написав:запретить совершение p2p переводов с моей кредитной карты
1 никому и нигде не светить реквизиты своей карты
2 установить лимит оплаты в интернете равным нулю
Или это уже не работает?
Intento
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:18

  Intento написав:
  J написав:запретить совершение p2p переводов с моей кредитной карты
1 никому и нигде не светить реквизиты своей карты
2 установить лимит оплаты в интернете равным нулю
Или это уже не работает?

Это работает.
Но у многих банков есть ОТДЕЛЬНЫЕ лимиты на р2р, ими нельзя управлять из ИБ, но можно через саппорт.
ИМХО у Привата нельзя управлять никак именно р2р
Возможно чото можно сделать через ЛикПей

ПС. С некоторых пор снятие по р2р с Привата стало неинтерестным именно для клиента, т.к. приват ввел комисс 0.5%. А вот ворюга не будет заморачиваться с комисс. Так что отключение исходящих р2р даже оч. ахтуально и повышает защищенность средств :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:41

Дать возможность запретить то, что приносит конкретный доход банку - далеко не каждый банк на такое пойдёт.
А так - какой-никакой олень таки попадётся в эти силки
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:46

  mustbe написав:Дать возможность запретить то, что приносит конкретный доход банку - далеко не каждый банк на такое пойдёт.
А так - какой-никакой олень таки попадётся в эти силки

например
другой банк ответил что он не может изменить этот лимит
:roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:03

Re: Приватбанк

было у кого? Свиное рыло? :roll:
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Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:23

Мизантрóп

а шо Вы хотели?
перепись свиней завершена
свини на выход
олени - добро пожаловать!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:27

  Мизантрóп написав:было у кого? Свиное рыло? :roll:
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  #<1 ... 8783878487858786
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