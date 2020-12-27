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Приватбанк
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Додано: Нед 27 гру, 2020 20:33
ПриватБанк написав: J написав:ПриватБанк
Как запретить совершение p2p переводов с карты на карту в интернете с моей кредитной карты?
Добрий вечір!
Надішліть, будь ласка, приватним повідомленням деталі ситуації, що сталась, а також ваш номер телефону, що вказано в банку, щоб ми могли детально перевірити інформацію.
щоб не сталась погана ситуація я хочу
запретить совершение p2p переводов с карты на карту в интернете с моей кредитной карты
як мені це зробити?
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J
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:04
J написав:
запретить совершение p2p переводов с моей кредитной карты
1 никому и нигде не светить реквизиты своей карты
2 установить лимит оплаты в интернете равным нулю
Или это уже не работает?
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Intento
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:18
Intento написав: J написав:
запретить совершение p2p переводов с моей кредитной карты
1 никому и нигде не светить реквизиты своей карты
2 установить лимит оплаты в интернете равным нулю
Или это уже не работает?
Это работает.
Но у многих банков есть ОТДЕЛЬНЫЕ лимиты на р2р, ими нельзя управлять из ИБ, но можно через саппорт.
ИМХО у Привата нельзя управлять никак именно р2р
Возможно чото можно сделать через ЛикПей
ПС. С некоторых пор снятие по р2р с Привата стало неинтерестным именно для клиента, т.к. приват ввел комисс 0.5%. А вот ворюга не будет заморачиваться с комисс. Так что отключение исходящих р2р даже оч. ахтуально и повышает защищенность средств
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:41
Дать возможность запретить то, что приносит конкретный доход банку - далеко не каждый банк на такое пойдёт.
А так - какой-никакой олень таки попадётся в эти силки
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mustbe
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Додано: Нед 27 гру, 2020 21:46
mustbe написав:
Дать возможность запретить то, что приносит конкретный доход банку - далеко не каждый банк на такое пойдёт.
А так - какой-никакой олень таки попадётся в эти силки
например
другой банк ответил что он не может изменить этот лимит
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J
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Додано: Нед 27 гру, 2020 22:23
Мизантрóп
а шо Вы хотели?
перепись свиней завершена
свини на выход
олени - добро пожаловать!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Нед 27 гру, 2020 22:27
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