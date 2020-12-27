J написав:запретить совершение p2p переводов с моей кредитной карты
1 никому и нигде не светить реквизиты своей карты 2 установить лимит оплаты в интернете равным нулю Или это уже не работает?
Очевидно, що людина хоче платити в Інтернеті, але не хоче випадково натрапити на хитродупих, які приймають плату через р2р, прикидаючись еквайрингом. Очевидні приклади: Нова Пошта, OLX, prom.ua(?). Якщо з OLX урок оплачується лише раз і далі людина починає розуміти, то з НП - це кожного разу лотерея з підказками. Ті, у кого 40 карток, мають змогу провести тестові оплати з більш гнучких банок. Якщо ж на руках лише картка Прихвата, то це стрибок без страховки.
С Новой почтой нет никакой лотереи, устанавливаем приложение НП,в котором видно как проходит оплата:"Контроль оплаты" или "Наложенный платеж",да и оператор может подсказать....
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
ramzes4 написав:4.2. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику за весь період Акції – 50 грн без урахування податку
Вангую, что гуглакк вообще не играет роли.
та ясно,шо юзать 1 карту на одно рыло по ИНН ,но с акками не рискую
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)