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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8784878587868787
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:10

  klug написав:
  Intento написав:
  J написав:запретить совершение p2p переводов с моей кредитной карты
1 никому и нигде не светить реквизиты своей карты
2 установить лимит оплаты в интернете равным нулю
Или это уже не работает?

Очевидно, що людина хоче платити в Інтернеті, але не хоче випадково натрапити на хитродупих, які приймають плату через р2р, прикидаючись еквайрингом. Очевидні приклади: Нова Пошта, OLX, prom.ua(?). Якщо з OLX урок оплачується лише раз і далі людина починає розуміти, то з НП - це кожного разу лотерея з підказками. Ті, у кого 40 карток, мають змогу провести тестові оплати з більш гнучких банок. Якщо ж на руках лише картка Прихвата, то це стрибок без страховки.

С Новой почтой нет никакой лотереи, устанавливаем приложение НП,в котором видно как проходит оплата:"Контроль оплаты" или "Наложенный платеж",да и оператор может подсказать....
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:18

  ukrprom2014 написав:
  stryzhko написав:
andreyiskra написав:Что за акция с Гугл пэем?
Для нових користувачів Gpay і Mastercard https://newpromos.privatbank.ua/harantovanyy_keshbek

На 1 клиента 50 или на 1 карту 50?

не рискую,гугл акк не проблема :wink:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 08:51

4.2. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику за весь період Акції – 50 грн без урахування податку

Вангую, что гуглакк вообще не играет роли.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:22

  ramzes4 написав:4.2. Загальна сума повернень грошових коштів (Заохочень Акції) одному Учаснику за весь період Акції – 50 грн без урахування податку

Вангую, что гуглакк вообще не играет роли.

та ясно,шо юзать 1 карту на одно рыло по ИНН ,но с акками не рискую
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:50

  envyme1 написав:ПриватБанк
На какую сумму нужно сделать транзакцию, черег гугл пэй, для кешбека 50 грн?


Рахується оплата на будь-яку суму.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:54

  wtf написав:
  stryzhko написав:Для нових користувачів Gpay і Mastercard

как понять новый користувач?
если есть карта другого банка в гпей, если добавить от привата и оплатить скажем за телефон выбрав гпей - капнет кешбек? или нужно телефоном оплатить на кассе?


Новий користувач - клієнт, який раніше не використовував Google Pay. Якщо Google Pay вже використовувався вами раніше, в тому числі з картками іншого банку, ви не є новим користувачем.
Для участі в акції оплату з використанням Google Pay можна здійснити, як на касі, так і через інтернет.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:59

  ROLF написав:
  klug написав:Очевидно, що людина хоче платити в Інтернеті, але не хоче випадково натрапити на хитродупих, які приймають плату через р2р, прикидаючись еквайрингом. Очевидні приклади: Нова Пошта, OLX, prom.ua(?). Якщо з OLX урок оплачується лише раз і далі людина починає розуміти, то з НП - це кожного разу лотерея з підказками. Ті, у кого 40 карток, мають змогу провести тестові оплати з більш гнучких банок. Якщо ж на руках лише картка Прихвата, то це стрибок без страховки.

С Новой почтой нет никакой лотереи, устанавливаем приложение НП,в котором видно как проходит оплата:"Контроль оплаты" или "Наложенный платеж",да и оператор может подсказать....

Днями платив через веб карткою конкурентів. Перед оплатою чітко писало "переказ коштів", в результаті 5% КБ. Операторів не турбував.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:02

  Мизантрóп написав:было у кого? Свиное рыло? :roll:
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Добрий день!
Для вирішення питання достатньо звернутись в підтримку за будь-яким авторизованим каналом, що вказано на сайті: https://privatbank.ua/ — наші фахівці будуть раді вам допомогти.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:06

  ПриватБанк написав:
  Мизантрóп написав:было у кого? Свиное рыло? :roll:
Зображення


Добрий день!
Для вирішення питання достатньо звернутись в підтримку за будь-яким авторизованим каналом, що вказано на сайті: https://privatbank.ua/ — наші фахівці будуть раді вам допомогти.

я знаю,но не переймаюсь :lol:
По паре дропов всплыло
Зображення
но остальные прошли на ура!
Не подводите с выплатами согласно ваших же правил :lol:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Коли тут встигли вже впасти гривневні депозитні ставки? :)
та ставте зразу 6% річних як обілковка і буде чистий спокій!
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