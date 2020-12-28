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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8785878687878788
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 06:25

greenozon так летом бил инсайд - ось ось впаде з 10,5 , возможность була.
Розумію Вас - всіх бісить ота "зірочка" - ЛИДЕР ПРОДАЖ . Як може бути депозит в 8% річних лідером продаж? Як? ...........#рукалицо.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 09:39

Re: Приватбанк

Підкажіть, як отримати ВИПИСКУ по карті або по рахунку? В pdf з ЕЦП, а не xls, яку сам намалювати можу? В цьому нексті БАЗОВОЇ функції не знайти!
Дякую.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:27

Re: Приватбанк

Slx, "Послуги\Сервіс довідок".
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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  #<1 ... 8785878687878788
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