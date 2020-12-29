greenozon так летом бил инсайд - ось ось впаде з 10,5 , возможность була.
Розумію Вас - всіх бісить ота "зірочка" - ЛИДЕР ПРОДАЖ . Як може бути депозит в 8% річних лідером продаж? Як? ...........#рукалицо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 06:25
greenozon так летом бил инсайд - ось ось впаде з 10,5 , возможность була.
Розумію Вас - всіх бісить ота "зірочка" - ЛИДЕР ПРОДАЖ . Як може бути депозит в 8% річних лідером продаж? Як? ...........#рукалицо.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 09:39
Re: Приватбанк
Підкажіть, як отримати ВИПИСКУ по карті або по рахунку? В pdf з ЕЦП, а не xls, яку сам намалювати можу? В цьому нексті БАЗОВОЇ функції не знайти!
Дякую.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 11:27
Re: Приватбанк
Slx, "
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 29 гру, 2020 14:08
Re: Приватбанк
Кешбек 5% запропонували 1 грудня, з 2-го почав збирати і дійшов по моїм підрахункам до 350 грн грязними, хоча вкладка давала іншу цифру. Вчора раптом прийшло 171,71 чистими з 213,31 грязних. Сьогодні перевірив - кешбек далі нараховують, але коли і скільки ще виплатять не знаю.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:03
Slx Підкажіть, як отримати ВИПИСКУ по карті або по рахунку? В pdf з ЕЦП, а не xls, яку сам намалювати можу? В цьому нексті БАЗОВОЇ функції не знайти!
Дякую.
Отримати виписку можна в Приват24, в меню: Сервіси - Послуги - Сервіс довідок - Створити довідку - Виписка по картці / рахунку.
Вибираєте картку, період, мову
і натискаєте кнопку Сформувати.
Виписка відкриється в новому вікні з можливістю зберегти або роздрукувати.
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:21
ПриватБанк
а банк накладає ЕЦП підпис на сформовані банком довідки в форматі пдф? (pdf)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:40
Или Банк переполнен кешем, или его готовят к продаже в 2021. Таких невероятно низких ставок в Привате еще никогда в жизни не было!
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:50
Re: Приватбанк
так само як і не було вже багато місяців поспіль найнижчої облікової ставки НБУ за усі роки незалежності
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:37
Согласен на эту тему можно очень долго дискутировать. Единственная надежда депозитчиков (т.к. кормить заемщиков бесплатными деньгами не сильно то и хочется) - рост инфляции в следующем году, что вполне вероятно на фоне выплат фопам и плавной девальвации гривны (по отношению к евро).
Додано: Сер 30 гру, 2020 12:00
В налаштуваннях карти щось змінювали, чи просто почали активніше нею користуватись, після оголошеного кешбеку 5%?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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