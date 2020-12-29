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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8786878787888789
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:41

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:В налаштуваннях карти щось змінювали, чи просто почали активніше нею користуватись, після оголошеного кешбеку 5%?


Почав користуватись, до того лежала деякий час, вистачало кешбечних карточок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:37

  Ой+ написав:
  Долярчик написав:В налаштуваннях карти щось змінювали, чи просто почали активніше нею користуватись, після оголошеного кешбеку 5%?


Почав користуватись, до того лежала деякий час, вистачало кешбечних карточок.

В мене - аналогічно, але я ніде не бачу того кешбеку - де його дивитись?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:47

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:В мене - аналогічно, але я ніде не бачу того кешбеку - де його дивитись?


в мобильной апликации и веб-версии в списке операций под суммой покупки будет показана сумма кешбека. В веб-версии (старой) есть даже одноименный раздел - там тоже все показано.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:56

Re: Приватбанк

Мда... Раніше хоч безподаткові депозити в приваті були більш-менш конкурентоспроможними серед банків. А зараз 7,75 чистими - зовсім не спонукають навіть для диверсифікації своїх заощаджень залишати хоча б невелику частку своєї зарплати на безподатковому депо в приваті...
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:00

  1finanсier написав:Мда... Раніше хоч безподаткові депозити в приваті були більш-менш конкурентоспроможними серед банків. А зараз 7,75 чистими - зовсім не спонукають навіть для диверсифікації своїх заощаджень залишати хоча б невелику частку своєї зарплати на безподатковому депо в приваті...


теж шукаю безподаткові депошки для батьків в інших банчиках
пишіть хто знає про такі
+50грн !
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greenozon
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