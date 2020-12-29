Почав користуватись, до того лежала деякий час, вистачало кешбечних карточок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:41
Re: Приватбанк
Почав користуватись, до того лежала деякий час, вистачало кешбечних карточок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:37
В мене - аналогічно, але я ніде не бачу того кешбеку - де його дивитись?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:47
Re: Приватбанк
Додано: Сер 30 гру, 2020 21:56
Re: Приватбанк
Мда... Раніше хоч безподаткові депозити в приваті були більш-менш конкурентоспроможними серед банків. А зараз 7,75 чистими - зовсім не спонукають навіть для диверсифікації своїх заощаджень залишати хоча б невелику частку своєї зарплати на безподатковому депо в приваті...
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:00
теж шукаю безподаткові депошки для батьків в інших банчиках
пишіть хто знає про такі
+50грн !
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