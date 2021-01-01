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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8787878887898790>
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:41

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:В налаштуваннях карти щось змінювали, чи просто почали активніше нею користуватись, після оголошеного кешбеку 5%?


Почав користуватись, до того лежала деякий час, вистачало кешбечних карточок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:37

  Ой+ написав:
  Долярчик написав:В налаштуваннях карти щось змінювали, чи просто почали активніше нею користуватись, після оголошеного кешбеку 5%?


Почав користуватись, до того лежала деякий час, вистачало кешбечних карточок.

В мене - аналогічно, але я ніде не бачу того кешбеку - де його дивитись?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:47

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:В мене - аналогічно, але я ніде не бачу того кешбеку - де його дивитись?


в мобильной апликации и веб-версии в списке операций под суммой покупки будет показана сумма кешбека. В веб-версии (старой) есть даже одноименный раздел - там тоже все показано.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:56

Re: Приватбанк

Мда... Раніше хоч безподаткові депозити в приваті були більш-менш конкурентоспроможними серед банків. А зараз 7,75 чистими - зовсім не спонукають навіть для диверсифікації своїх заощаджень залишати хоча б невелику частку своєї зарплати на безподатковому депо в приваті...
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:00

  1finanсier написав:Мда... Раніше хоч безподаткові депозити в приваті були більш-менш конкурентоспроможними серед банків. А зараз 7,75 чистими - зовсім не спонукають навіть для диверсифікації своїх заощаджень залишати хоча б невелику частку своєї зарплати на безподатковому депо в приваті...


теж шукаю безподаткові депошки для батьків в інших банчиках
пишіть хто знає про такі

на моменті в АБАнку є чуть кращі безналогові депошки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 06:50

Re: Приватбанк

Я с 3-го, после предложения подключить кэшбэк, начал пользоваться кредитными. 18-го накопил 500 грн грязными и в этот же день выплатили 276,20 чистыми (343,11 грязными), когда остальное будет - непонятно. Специалист Марина в чате сказала что ещё доступно 156,89 и посоветовала очикуваты выплату.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:07

А я летом посадил столб под 10% безналоХовые. :D Ещё тогда говорили, что через полгода он будет актуальным. Думаю с Февраля начинать пополнять немного с зп. А пока играюсь на валютных качелях.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:24

Re: Приватбанк

Предлагают оформить картку unionpay. Кто то уже заказывал?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:31

  2XL написав:Предлагают оформить картку unionpay. Кто то уже заказывал?

1. Доп. плюшек, кешбеков, и т.п. не предлагают
2. Мы не в Китае
3. Соответственно:
Зображення
?
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:52

Re: Приватбанк

вообще-то есть браслет mi band 5 nfc китайская версия
и там если привязать карту китайского банка то можно платить в магазинах браслетом
может если договорятся xiaomi с union pay и приватом то заработает оплата и у нас
аналогично как сейчас работает связка xiaomi + mastercard + некоторые украинские банки

в целом в украине на данный момент от карты смысла 0
может понадобится при путешествиях в азию
аналогично если открыть в привате карту в рублях для оплат в россии
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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