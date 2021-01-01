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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8787878887898790
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:56

  2XL написав:Предлагают оформить картку unionpay. Кто то уже заказывал?

Які тарифи по карті?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:05

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Які тарифи по карті?

по идее обычная уни кредитка только не виза/ мк а унионпей
либо уни голд если статус позволяет

хотя... разве можно иметь сразу 2 кредитки в привате? или 3 ? или унионпей открывают с нулевым лимитом если уже есть кредитка?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:09

по идее обычная уни кредитка только не виза/ мк а унионпей
либо уни голд если статус позволяет

хотя... разве можно иметь сразу 2 кредитки в привате? или 3 ? или унионпей открывают с нулевым лимитом если уже есть кредитка?



Добрий вечір!
Вартість оформлення та обслуговування картки UnionPay аналогічні тарифам по карткам "Універсальна" та "Універсальна Gold" інших платіжних систем.
У клієнта може бути тільки одна картка «Універсальна» з кредитним лімітом. Для зручності клієнтів, якщо клієнт бажає розділити картки для кредитних і власних коштів, у клієнта може бути ще й окрема картка "Універсальна" з нульовим лімітом для власних коштів.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:41

Re: Приватбанк

  wtf написав:хотя... разве можно иметь сразу 2 кредитки в привате? или 3 ?
Кредитний лимит устанавливают на карточний счет, к которому привязана карта.
Он один , Приват как и все другие не может опрерировать двумя кредитними лимитами по одному ИНН. Если Вам нужна ЕЩЕ ОДНА КАРТА ( она будет с тем же КЛ) и имя у нее - карта с инд дизайном. ЕЕ можно подвязать либо к УНИ , либо к КДВ. Ця карта буде ДОДАКОВОЮ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:46

  Вкладчик1234 написав:
  2XL написав:Предлагают оформить картку unionpay. Кто то уже заказывал?

1. Доп. плюшек, кешбеков, и т.п. не предлагают
2. Мы не в Китае
3. Соответственно:
Зображення
?


вот-вот, ладно там АдвКеш налить, но для этого банкоматы а не карта нужны
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:51

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Он один , Приват как и все другие не может опрерировать двумя кредитними лимитами по одному ИНН

Вам уже писали и примеры приводили, что в плане одного кредитного лимита на один ИНН в одном банке Вы ошибаетесь, в том числе и по Привату.
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ingtrans
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