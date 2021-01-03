Які тарифи по карті?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:56
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:05
Re: Приватбанк
по идее обычная уни кредитка только не виза/ мк а унионпей
либо уни голд если статус позволяет
хотя... разве можно иметь сразу 2 кредитки в привате? или 3 ? или унионпей открывают с нулевым лимитом если уже есть кредитка?
КБ за открытие карты
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:09
по идее обычная уни кредитка только не виза/ мк а унионпей
либо уни голд если статус позволяет
хотя... разве можно иметь сразу 2 кредитки в привате? или 3 ? или унионпей открывают с нулевым лимитом если уже есть кредитка?
Добрий вечір!
Вартість оформлення та обслуговування картки UnionPay аналогічні тарифам по карткам "Універсальна" та "Універсальна Gold" інших платіжних систем.
У клієнта може бути тільки одна картка «Універсальна» з кредитним лімітом. Для зручності клієнтів, якщо клієнт бажає розділити картки для кредитних і власних коштів, у клієнта може бути ще й окрема картка "Універсальна" з нульовим лімітом для власних коштів.
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:41
Re: Приватбанк
Кредитний лимит устанавливают на карточний счет, к которому привязана карта.
Он один , Приват как и все другие не может опрерировать двумя кредитними лимитами по одному ИНН. Если Вам нужна ЕЩЕ ОДНА КАРТА ( она будет с тем же КЛ) и имя у нее - карта с инд дизайном. ЕЕ можно подвязать либо к УНИ , либо к КДВ. Ця карта буде ДОДАКОВОЮ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:46
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:51
Re: Приватбанк
Вам уже писали и примеры приводили, что в плане одного кредитного лимита на один ИНН в одном банке Вы ошибаетесь, в том числе и по Привату.
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:46
Родственница в прошлом году оформила пенсионную карту в Привате.
Человек в банковских услугах слабо разбирающийся, приходится помогать.
Вопрос: есть какие-то критичные операции, которые нельзя делать с пенсионной картой? Уже объяснил, что что-либо продавать на OLX нежелательно с приемом оплаты на эту карту.
А вот пополнять наличными карту можно, не возбудится финмон/корезоид случайно?
Спасибо за ответ!
И чтобы два раза не писать.
Сколько должна пролежать на полке кредитка, чтобы предложили кешбэк, о котором здесь столько написано? У меня с конца июля лежит. Правда, активно пользуюсь обычной Универсальной (без кредлимита), это не помешает?
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:51
Re: Приватбанк
пенсокарту пополнять только со свиньи или прочего приматовского вклада ибо иное 0,5% как не целевое.Соответ-но надо уни и далее по халявной тропе,о чем не знает только ленивый.
Полочная карта подвержена 999 фактору оценки Козадоева (1 фактор-полка)
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 03 січ, 2021 22:49
Re: Приватбанк
В мене лежала більше 2-х років, а в дружини вже більше 3-х років. Свої 5% отримав, дружині жодних пропозицій. Тому за своїми прикладами логіку важко вловити, можливо ще грає роль попередня активність, яка в дружини була практично відсутня, а по моїй обороти були суттєві.
Підозрюю, що якщо є активна картка, то ймовірність пропозиції буде нижчою.
Додано: Нед 03 січ, 2021 23:05
Re: Приватбанк
ваша правда , в першу чергу "будять"активних і вигідних.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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