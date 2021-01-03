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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:54
а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару г
ПриватБанк а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару гривен .
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:02
Re: Приватбанк
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:24
Добрий вечір!
Перевірити призначення операції ви завжди можете за допомогою Приват24, пройшовши до меню "Мої рахунки".
Також, у разі виникнення додаткових питань, для ідентифікації та уточнення інформації з вашого питання ви можете звернутися в наш чат через захищений канал на офіційному сайті банку:
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:43
Re: Приватбанк
...В старой (полной) веб-версии Приват24. Вы уже давно должны продвигать next-версию.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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