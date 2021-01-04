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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8788878987908791
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:54

а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару г

ПриватБанк а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару гривен :oops: :oops: :oops: :oops: .
kgb000
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:02

Re: Приватбанк

  kgb000 написав:списуются каждый месяц со счета? сумы пару гривен
Посмотрите, что написано в детализации по операции списания.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:24

  kgb000 написав:ПриватБанк а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару гривен :oops: :oops: :oops: :oops: .


Добрий вечір!
Перевірити призначення операції ви завжди можете за допомогою Приват24, пройшовши до меню "Мої рахунки".
Також, у разі виникнення додаткових питань, для ідентифікації та уточнення інформації з вашого питання ви можете звернутися в наш чат через захищений канал на офіційному сайті банку: https://pb.ua/chat
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:43

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:Перевірити призначення операції ви завжди можете за допомогою Приват24, пройшовши до меню "Мої рахунки"...
...В старой (полной) веб-версии Приват24. ;) Вы уже давно должны продвигать next-версию.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:59

Re: Приватбанк

Написав в чат про кешбек, якийсь спеціаліст Іван майже годину думав, потім сказав найближчим часом питання вирішать.
Кешбечний місяць в мене закінчився 16,12.
Оперативно.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:30

Подскажите, если делать перевод с карты ПБ на карту ПБ, срок действия которой возможно закончился,мне система как-то майкнёт, или деньги не уйдут, или уйдут,но вернутся? У получателя спросить могу, но планируется сюрприз, и не хочется "сюрприза" для себя.
balbesik
 
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