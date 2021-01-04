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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:54
а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару г
ПриватБанк а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару гривен .
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:02
Re: Приватбанк
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:24
Добрий вечір!
Перевірити призначення операції ви завжди можете за допомогою Приват24, пройшовши до меню "Мої рахунки".
Також, у разі виникнення додаткових питань, для ідентифікації та уточнення інформації з вашого питання ви можете звернутися в наш чат через захищений канал на офіційному сайті банку:
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:43
Re: Приватбанк
...В старой (полной) веб-версии Приват24. Вы уже давно должны продвигать next-версию.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:59
Re: Приватбанк
Написав в чат про кешбек, якийсь спеціаліст Іван майже годину думав, потім сказав найближчим часом питання вирішать.
Кешбечний місяць в мене закінчився 16,12.
Оперативно.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 04 січ, 2021 23:30
Подскажите, если делать перевод с карты ПБ на карту ПБ, срок действия которой возможно закончился,мне система как-то майкнёт, или деньги не уйдут, или уйдут,но вернутся? У получателя спросить могу, но планируется сюрприз, и не хочется "сюрприза" для себя.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:08
Моя уни закончилась в августе. И пропала из п24. Но вот уже несколько раз мои забывчивые знакомые без проблем перечисляли на нее деньги, после чего карта появлялась опять в п24 и исчезала после снятия под 0. Пока такой себе "вечный" двигатель получается....
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:11
Там вроде на время карантина продлевали действие карт, срок которых истёк. Карантин продолжается с марта и по сейчас. Надо погуглить тему точнее.
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