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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8789879087918792>
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:54

а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару г

ПриватБанк а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару гривен :oops: :oops: :oops: :oops: .
kgb000
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:02

Re: Приватбанк

  kgb000 написав:списуются каждый месяц со счета? сумы пару гривен
Посмотрите, что написано в детализации по операции списания.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:24

  kgb000 написав:ПриватБанк а почему деньги списуются каждый месяц со счета? сумы пару гривен :oops: :oops: :oops: :oops: .


Добрий вечір!
Перевірити призначення операції ви завжди можете за допомогою Приват24, пройшовши до меню "Мої рахунки".
Також, у разі виникнення додаткових питань, для ідентифікації та уточнення інформації з вашого питання ви можете звернутися в наш чат через захищений канал на офіційному сайті банку: https://pb.ua/chat
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:43

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:Перевірити призначення операції ви завжди можете за допомогою Приват24, пройшовши до меню "Мої рахунки"...
...В старой (полной) веб-версии Приват24. ;) Вы уже давно должны продвигать next-версию.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:59

Re: Приватбанк

Написав в чат про кешбек, якийсь спеціаліст Іван майже годину думав, потім сказав найближчим часом питання вирішать.
Кешбечний місяць в мене закінчився 16,12.
Оперативно.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:30

Подскажите, если делать перевод с карты ПБ на карту ПБ, срок действия которой возможно закончился,мне система как-то майкнёт, или деньги не уйдут, или уйдут,но вернутся? У получателя спросить могу, но планируется сюрприз, и не хочется "сюрприза" для себя.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:08

  balbesik написав:Подскажите, если делать перевод с карты ПБ на карту ПБ, срок действия которой возможно закончился,мне система как-то майкнёт, или деньги не уйдут, или уйдут,но вернутся? У получателя спросить могу, но планируется сюрприз, и не хочется "сюрприза" для себя.

Моя уни закончилась в августе. И пропала из п24. Но вот уже несколько раз мои забывчивые знакомые без проблем перечисляли на нее деньги, после чего карта появлялась опять в п24 и исчезала после снятия под 0. Пока такой себе "вечный" двигатель получается....
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:11

  patrikk написав:
  balbesik написав:Подскажите, если делать перевод с карты ПБ на карту ПБ, срок действия которой возможно закончился,мне система как-то майкнёт, или деньги не уйдут, или уйдут,но вернутся? У получателя спросить могу, но планируется сюрприз, и не хочется "сюрприза" для себя.

Моя уни закончилась в августе. И пропала из п24. Но вот уже несколько раз мои забывчивые знакомые без проблем перечисляли на нее деньги, после чего карта появлялась опять в п24 и исчезала после снятия под 0. Пока такой себе "вечный" двигатель получается....


Там вроде на время карантина продлевали действие карт, срок которых истёк. Карантин продолжается с марта и по сейчас. Надо погуглить тему точнее.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:38

  unicdima написав:Написав в чат про кешбек, якийсь спеціаліст Іван майже годину думав, потім сказав найближчим часом питання вирішать.
Кешбечний місяць в мене закінчився 16,12.
Оперативно.


"це акція банку і банк має право змінювати умови".
Таку відповідь отримав я.
Одним словом - #зеленелайно!
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:39

Re: Приватбанк

Розказую свій досвід з отримання можливості кешбеку в 5% на уні. Спробуйте і ви, може вийде, як і у мене. Отже, на днях дзвонив на гарячу лінію дізнатися про тарифи проведення платежу через касу. Дівчина все розповіла, а на останок каже - " в мене до Вас унікальна пропозиція ...( я відразу подлумав - о, буде знову впарювати збільшення ліміту по кредитці, чи кредит на авто) , а вона продовжує - 'можу Вам підключити на місяць кешбек по картці 5%.' Ось така історія. То може і ви, кому ще не підключили кешбек - потурбуйте гарячу лінію )
Додам - карта моя не полочна - пару оплат частинами підкючено постійно
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