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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8789879087918792
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:44

  1finanсier написав:Розказую свій досвід з отримання можливості кешбеку в 5% на уні. Спробуйте і ви, може вийде, як і у мене. Отже, на днях дзвонив на гарячу лінію дізнатися про тарифи проведення платежу через касу. Дівчина все розповіла, а на останок каже - " в мене до Вас унікальна пропозиція ...( я відразу подлумав - о, буде знову впарювати збільшення ліміту по кредитці, чи кредит на авто) , а вона продовжує - 'можу Вам підключити на місяць кешбек по картці 5%.' Ось така історія. То може і ви, кому ще не підключили кешбек - потурбуйте гарячу лінію )
Додам - карта моя не полочна - пару оплат частинами підкючено постійно

Кишмиш на усе...без виключень?
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09

  Квесторе_поверніться написав:
  1finanсier написав:Розказую свій досвід з отримання можливості кешбеку в 5% на уні. Спробуйте і ви, може вийде, як і у мене. Отже, на днях дзвонив на гарячу лінію дізнатися про тарифи проведення платежу через касу. Дівчина все розповіла, а на останок каже - " в мене до Вас унікальна пропозиція ...( я відразу подлумав - о, буде знову впарювати збільшення ліміту по кредитці, чи кредит на авто) , а вона продовжує - 'можу Вам підключити на місяць кешбек по картці 5%.' Ось така історія. То може і ви, кому ще не підключили кешбек - потурбуйте гарячу лінію )
Додам - карта моя не полочна - пару оплат частинами підкючено постійно

Кишмиш на усе...без виключень?

Сказала на усе, але треба тестити. Канцтовари, електроніка була 5%, продукти - десь 3,5% кішмішем, а 1,5 бонусплюсами. Інше ще не встиг потестити)
1finanсier
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