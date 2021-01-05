1finanсier написав:Розказую свій досвід з отримання можливості кешбеку в 5% на уні. Спробуйте і ви, може вийде, як і у мене. Отже, на днях дзвонив на гарячу лінію дізнатися про тарифи проведення платежу через касу. Дівчина все розповіла, а на останок каже - " в мене до Вас унікальна пропозиція ...( я відразу подлумав - о, буде знову впарювати збільшення ліміту по кредитці, чи кредит на авто) , а вона продовжує - 'можу Вам підключити на місяць кешбек по картці 5%.' Ось така історія. То може і ви, кому ще не підключили кешбек - потурбуйте гарячу лінію ) Додам - карта моя не полочна - пару оплат частинами підкючено постійно
Кишмиш на усе...без виключень?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
1finanсier написав:Розказую свій досвід з отримання можливості кешбеку в 5% на уні. Спробуйте і ви, може вийде, як і у мене. Отже, на днях дзвонив на гарячу лінію дізнатися про тарифи проведення платежу через касу. Дівчина все розповіла, а на останок каже - " в мене до Вас унікальна пропозиція ...( я відразу подлумав - о, буде знову впарювати збільшення ліміту по кредитці, чи кредит на авто) , а вона продовжує - 'можу Вам підключити на місяць кешбек по картці 5%.' Ось така історія. То може і ви, кому ще не підключили кешбек - потурбуйте гарячу лінію ) Додам - карта моя не полочна - пару оплат частинами підкючено постійно
Кишмиш на усе...без виключень?
Сказала на усе, але треба тестити. Канцтовари, електроніка була 5%, продукти - десь 3,5% кішмішем, а 1,5 бонусплюсами. Інше ще не встиг потестити)