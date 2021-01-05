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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8789879087918792
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 19:44

  1finanсier написав:Розказую свій досвід з отримання можливості кешбеку в 5% на уні. Спробуйте і ви, може вийде, як і у мене. Отже, на днях дзвонив на гарячу лінію дізнатися про тарифи проведення платежу через касу. Дівчина все розповіла, а на останок каже - " в мене до Вас унікальна пропозиція ...( я відразу подлумав - о, буде знову впарювати збільшення ліміту по кредитці, чи кредит на авто) , а вона продовжує - 'можу Вам підключити на місяць кешбек по картці 5%.' Ось така історія. То може і ви, кому ще не підключили кешбек - потурбуйте гарячу лінію )
Додам - карта моя не полочна - пару оплат частинами підкючено постійно

Кишмиш на усе...без виключень?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 20:09

  Квесторе_поверніться написав:
  1finanсier написав:Розказую свій досвід з отримання можливості кешбеку в 5% на уні. Спробуйте і ви, може вийде, як і у мене. Отже, на днях дзвонив на гарячу лінію дізнатися про тарифи проведення платежу через касу. Дівчина все розповіла, а на останок каже - " в мене до Вас унікальна пропозиція ...( я відразу подлумав - о, буде знову впарювати збільшення ліміту по кредитці, чи кредит на авто) , а вона продовжує - 'можу Вам підключити на місяць кешбек по картці 5%.' Ось така історія. То може і ви, кому ще не підключили кешбек - потурбуйте гарячу лінію )
Додам - карта моя не полочна - пару оплат частинами підкючено постійно

Кишмиш на усе...без виключень?

Сказала на усе, але треба тестити. Канцтовари, електроніка була 5%, продукти - десь 3,5% кішмішем, а 1,5 бонусплюсами. Інше ще не встиг потестити)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:03

Re: Приватбанк

На всё. И розетка и наложка на укрпочте. Спросил когда выплатят остаток, сказали в течении месяца после окончания акции, т.е. после 31.01.21.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:28

Re: Приватбанк

Дублікати карт клієнтів Привату та Монобанку вільно продаються в інтернеті
Експерти з’ясували, що на чорному інтернет-ринку продаються дублікати карток безлічі користувачів великих українських банків. У комплекті з ними йдуть сім-карти, прив’язані до рахунків, тому за досить невелику суму грошей злочинці можуть вкрасти всі кошти з вашого платіжного сервісу.
Щоб з’ясувати цю інформації, фахівці відвідали поширений сайт на просторах «чорного інтернету» – платформу legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечують можливість злому їх карток, але факти говорять самі за себе – в мережі величезна кількість негативних відгуків від клієнтів банків, в яких люди стверджують, що не передавали жодних персональних даних шахраям, але гроші з їхніх рахунків все одно пропадали. Причому кошти не просто крали – злочинці збільшували кредитний ліміт для жертви, знімали кредитні гроші, переводили їх на іншу карту, а потім оббирали основний рахунок.
Спілкуючись на форумі вказаного сайту, експерти зв’язалися з користувачем під ніком «Trace», який запропонував їм послуги по злому карток будь-якого клієнта. За заявами шахрая, замовник отримає дублікат картки зазначеного користувача, а також копію сім-карти з номером телефону, прив’язаному до пластику. Продавець має на сервісі позитивну репутацію, займається своєю справою з 2015 року. Комплект зазначених карт на одного користувача можна замовити всього за 1300 гривень.
https://gsminfo.com.ua/32424-dublikaty- ... rneti.html
------------------------
То що, бігти закривати ліміти?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:52

  unicdima написав:То що, бігти закривати ліміти?

Чим допоможе, якщо потім можна ліміт підняти, винести власні кошти на картці. Біжіть закривати рахунки, інтернет-банкінг, відмовляйтеся від стільникового телефону, копайте фольговану землянку подалі від 5G.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:52

Re: Приватбанк

  unicdima написав:За заявами шахрая

шото я не понял
как понимать шахрай? хакер реально имеющий дубликат сим карты и банковской карты либо мошенник который обманет?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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