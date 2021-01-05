1finanсier написав:Розказую свій досвід з отримання можливості кешбеку в 5% на уні. Спробуйте і ви, може вийде, як і у мене. Отже, на днях дзвонив на гарячу лінію дізнатися про тарифи проведення платежу через касу. Дівчина все розповіла, а на останок каже - " в мене до Вас унікальна пропозиція ...( я відразу подлумав - о, буде знову впарювати збільшення ліміту по кредитці, чи кредит на авто) , а вона продовжує - 'можу Вам підключити на місяць кешбек по картці 5%.' Ось така історія. То може і ви, кому ще не підключили кешбек - потурбуйте гарячу лінію ) Додам - карта моя не полочна - пару оплат частинами підкючено постійно
Кишмиш на усе...без виключень?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
1finanсier написав:Розказую свій досвід з отримання можливості кешбеку в 5% на уні. Спробуйте і ви, може вийде, як і у мене. Отже, на днях дзвонив на гарячу лінію дізнатися про тарифи проведення платежу через касу. Дівчина все розповіла, а на останок каже - " в мене до Вас унікальна пропозиція ...( я відразу подлумав - о, буде знову впарювати збільшення ліміту по кредитці, чи кредит на авто) , а вона продовжує - 'можу Вам підключити на місяць кешбек по картці 5%.' Ось така історія. То може і ви, кому ще не підключили кешбек - потурбуйте гарячу лінію ) Додам - карта моя не полочна - пару оплат частинами підкючено постійно
Кишмиш на усе...без виключень?
Сказала на усе, але треба тестити. Канцтовари, електроніка була 5%, продукти - десь 3,5% кішмішем, а 1,5 бонусплюсами. Інше ще не встиг потестити)
Дублікати карт клієнтів Привату та Монобанку вільно продаються в інтернеті Експерти з’ясували, що на чорному інтернет-ринку продаються дублікати карток безлічі користувачів великих українських банків. У комплекті з ними йдуть сім-карти, прив’язані до рахунків, тому за досить невелику суму грошей злочинці можуть вкрасти всі кошти з вашого платіжного сервісу. Щоб з’ясувати цю інформації, фахівці відвідали поширений сайт на просторах «чорного інтернету» – платформу legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечують можливість злому їх карток, але факти говорять самі за себе – в мережі величезна кількість негативних відгуків від клієнтів банків, в яких люди стверджують, що не передавали жодних персональних даних шахраям, але гроші з їхніх рахунків все одно пропадали. Причому кошти не просто крали – злочинці збільшували кредитний ліміт для жертви, знімали кредитні гроші, переводили їх на іншу карту, а потім оббирали основний рахунок. Спілкуючись на форумі вказаного сайту, експерти зв’язалися з користувачем під ніком «Trace», який запропонував їм послуги по злому карток будь-якого клієнта. За заявами шахрая, замовник отримає дублікат картки зазначеного користувача, а також копію сім-карти з номером телефону, прив’язаному до пластику. Продавець має на сервісі позитивну репутацію, займається своєю справою з 2015 року. Комплект зазначених карт на одного користувача можна замовити всього за 1300 гривень. https://gsminfo.com.ua/32424-dublikaty- ... rneti.html ------------------------ То що, бігти закривати ліміти?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Чим допоможе, якщо потім можна ліміт підняти, винести власні кошти на картці. Біжіть закривати рахунки, інтернет-банкінг, відмовляйтеся від стільникового телефону, копайте фольговану землянку подалі від 5G.