прям счастья всем и даром
и шоб никто не ушел обиженным
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:25
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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