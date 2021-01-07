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Приватбанк

Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8790879187928793
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:36

прям счастья всем и даром
и шоб никто не ушел обиженным :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 11:25

Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:35

Re: Приватбанк

  unicdima написав:орму legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечу


вообще в Привате это входит в услугу (с), странно что из этого делают сенсацию,
за Альфу - скажу прямо - не верю, мне звонят ВСЕГДА когда в банкомате два раза не получается снять (обычно лимиты не поднял или не дошло со сберегательного), а Спортбанк , видимо, проплатил рекламу ))
cohan
 
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