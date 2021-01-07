прям счастья всем и даром
и шоб никто не ушел обиженным
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:25
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:35
Re: Приватбанк
вообще в Привате это входит в услугу (с), странно что из этого делают сенсацию,
за Альфу - скажу прямо - не верю, мне звонят ВСЕГДА когда в банкомате два раза не получается снять (обычно лимиты не поднял или не дошло со сберегательного), а Спортбанк , видимо, проплатил рекламу ))
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