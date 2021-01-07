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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8790879187928793 Додано: Чет 07 січ, 2021 10:36

и шоб никто не ушел обиженным прям счастья всем и дароми шоб никто не ушел обиженным v57 Повідомлень: 2858 З нами з: 14.03.10 Подякував: 114 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 11:25 Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом! Если сникнет парус -

Мы ударим вёслами Investor_K

Повідомлень: 6068 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 20:35 Re: Приватбанк unicdima написав: орму legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечу орму legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечу



вообще в Привате это входит в услугу (с), странно что из этого делают сенсацию,

за Альфу - скажу прямо - не верю, мне звонят ВСЕГДА когда в банкомате два раза не получается снять (обычно лимиты не поднял или не дошло со сберегательного), а Спортбанк , видимо, проплатил рекламу )) вообще в Привате это входит в услугу (с), странно что из этого делают сенсацию,за Альфу - скажу прямо - не верю, мне звонят ВСЕГДА когда в банкомате два раза не получается снять (обычно лимиты не поднял или не дошло со сберегательного), а Спортбанк , видимо, проплатил рекламу )) cohan Повідомлень: 698 З нами з: 27.09.19 Подякував: 48 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:08 unicdima написав: Дублікати карт клієнтів Привату та Монобанку вільно продаються в інтернеті

Експерти з’ясували, що на чорному інтернет-ринку продаються дублікати карток безлічі користувачів великих українських банків. У комплекті з ними йдуть сім-карти, прив’язані до рахунків, тому за досить невелику суму грошей злочинці можуть вкрасти всі кошти з вашого платіжного сервісу.

Щоб з’ясувати цю інформації, фахівці відвідали поширений сайт на просторах «чорного інтернету» – платформу legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечують можливість злому їх карток, але факти говорять самі за себе – в мережі величезна кількість негативних відгуків від клієнтів банків, в яких люди стверджують, що не передавали жодних персональних даних шахраям, але гроші з їхніх рахунків все одно пропадали. Причому кошти не просто крали – злочинці збільшували кредитний ліміт для жертви, знімали кредитні гроші, переводили їх на іншу карту, а потім оббирали основний рахунок.

Спілкуючись на форумі вказаного сайту, експерти зв’язалися з користувачем під ніком «Trace», який запропонував їм послуги по злому карток будь-якого клієнта. За заявами шахрая, замовник отримає дублікат картки зазначеного користувача, а також копію сім-карти з номером телефону, прив’язаному до пластику. Продавець має на сервісі позитивну репутацію, займається своєю справою з 2015 року. Комплект зазначених карт на одного користувача можна замовити всього за 1300 гривень.

https://gsminfo.com.ua/32424-dublikaty- ... rneti.html

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То що, бігти закривати ліміти? Дублікати карт клієнтів Привату та Монобанку вільно продаються в інтернетіЕксперти з’ясували, що на чорному інтернет-ринку продаються дублікати карток безлічі користувачів великих українських банків. У комплекті з ними йдуть сім-карти, прив’язані до рахунків, тому за досить невелику суму грошей злочинці можуть вкрасти всі кошти з вашого платіжного сервісу.Щоб з’ясувати цю інформації, фахівці відвідали поширений сайт на просторах «чорного інтернету» – платформу legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечують можливість злому їх карток, але факти говорять самі за себе – в мережі величезна кількість негативних відгуків від клієнтів банків, в яких люди стверджують, що не передавали жодних персональних даних шахраям, але гроші з їхніх рахунків все одно пропадали. Причому кошти не просто крали – злочинці збільшували кредитний ліміт для жертви, знімали кредитні гроші, переводили їх на іншу карту, а потім оббирали основний рахунок.Спілкуючись на форумі вказаного сайту, експерти зв’язалися з користувачем під ніком «Trace», який запропонував їм послуги по злому карток будь-якого клієнта. За заявами шахрая, замовник отримає дублікат картки зазначеного користувача, а також копію сім-карти з номером телефону, прив’язаному до пластику. Продавець має на сервісі позитивну репутацію, займається своєю справою з 2015 року. Комплект зазначених карт на одного користувача можна замовити всього за 1300 гривень.------------------------То що, бігти закривати ліміти?

Если вы заказали клон своей карты и симки, получили его и смогли снять/потратить с использованием клонов хотя бы 1-100грн, то да - бегите и закрывайте все счета... Если вы заказали клон своей карты и симки, получили его и смогли снять/потратить с использованием клонов хотя бы 1-100грн, то да - бегите и закрывайте все счета... СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6548 З нами з: 20.01.15 Подякував: 398 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8790879187928793 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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