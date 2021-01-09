unicdima написав:орму legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечу
вообще в Привате это входит в услугу (с), странно что из этого делают сенсацию, за Альфу - скажу прямо - не верю, мне звонят ВСЕГДА когда в банкомате два раза не получается снять (обычно лимиты не поднял или не дошло со сберегательного), а Спортбанк , видимо, проплатил рекламу ))
unicdima написав:Дублікати карт клієнтів Привату та Монобанку вільно продаються в інтернеті Експерти з’ясували, що на чорному інтернет-ринку продаються дублікати карток безлічі користувачів великих українських банків. У комплекті з ними йдуть сім-карти, прив’язані до рахунків, тому за досить невелику суму грошей злочинці можуть вкрасти всі кошти з вашого платіжного сервісу. Щоб з’ясувати цю інформації, фахівці відвідали поширений сайт на просторах «чорного інтернету» – платформу legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечують можливість злому їх карток, але факти говорять самі за себе – в мережі величезна кількість негативних відгуків від клієнтів банків, в яких люди стверджують, що не передавали жодних персональних даних шахраям, але гроші з їхніх рахунків все одно пропадали. Причому кошти не просто крали – злочинці збільшували кредитний ліміт для жертви, знімали кредитні гроші, переводили їх на іншу карту, а потім оббирали основний рахунок. Спілкуючись на форумі вказаного сайту, експерти зв’язалися з користувачем під ніком «Trace», який запропонував їм послуги по злому карток будь-якого клієнта. За заявами шахрая, замовник отримає дублікат картки зазначеного користувача, а також копію сім-карти з номером телефону, прив’язаному до пластику. Продавець має на сервісі позитивну репутацію, займається своєю справою з 2015 року. Комплект зазначених карт на одного користувача можна замовити всього за 1300 гривень. https://gsminfo.com.ua/32424-dublikaty- ... rneti.html ------------------------ То що, бігти закривати ліміти?
Если вы заказали клон своей карты и симки, получили его и смогли снять/потратить с использованием клонов хотя бы 1-100грн, то да - бегите и закрывайте все счета...
sergia написав:ПБ не планирует повышать ставки по депозитам? А то как-то по-нищему все выглядит).
Ні. Суми на депозитах продовжують зростати, тому банк не зацікавлений в піднятті ставок. Тим більше в НБУ можна брати під 6%, тому вкладники йому не цікаві. Доки не буде суттєвого відтоку, то продовжать знижувати до облікової в 6%.