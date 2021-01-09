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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8790879187928793
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:36

прям счастья всем и даром
и шоб никто не ушел обиженным :)
v57
 
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Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:35

Re: Приватбанк

  unicdima написав:орму legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечу


вообще в Привате это входит в услугу (с), странно что из этого делают сенсацию,
за Альфу - скажу прямо - не верю, мне звонят ВСЕГДА когда в банкомате два раза не получается снять (обычно лимиты не поднял или не дошло со сберегательного), а Спортбанк , видимо, проплатил рекламу ))
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:08

  unicdima написав:Дублікати карт клієнтів Привату та Монобанку вільно продаються в інтернеті
Експерти з’ясували, що на чорному інтернет-ринку продаються дублікати карток безлічі користувачів великих українських банків. У комплекті з ними йдуть сім-карти, прив’язані до рахунків, тому за досить невелику суму грошей злочинці можуть вкрасти всі кошти з вашого платіжного сервісу.
Щоб з’ясувати цю інформації, фахівці відвідали поширений сайт на просторах «чорного інтернету» – платформу legaliz **. Cc. Там на форумі їм зустрівся продавець, який пропонує комплект карт з номерами до них для потрібного клієнта. Важливо – це не клієнти дрібних банків з мінімальною системою захисту, а великі фінансові холдинги, як А-Банк, Альфабанк, Спортбанк, Приватбанк і Монобанк. Представники цих сервісів заперечують можливість злому їх карток, але факти говорять самі за себе – в мережі величезна кількість негативних відгуків від клієнтів банків, в яких люди стверджують, що не передавали жодних персональних даних шахраям, але гроші з їхніх рахунків все одно пропадали. Причому кошти не просто крали – злочинці збільшували кредитний ліміт для жертви, знімали кредитні гроші, переводили їх на іншу карту, а потім оббирали основний рахунок.
Спілкуючись на форумі вказаного сайту, експерти зв’язалися з користувачем під ніком «Trace», який запропонував їм послуги по злому карток будь-якого клієнта. За заявами шахрая, замовник отримає дублікат картки зазначеного користувача, а також копію сім-карти з номером телефону, прив’язаному до пластику. Продавець має на сервісі позитивну репутацію, займається своєю справою з 2015 року. Комплект зазначених карт на одного користувача можна замовити всього за 1300 гривень.
https://gsminfo.com.ua/32424-dublikaty- ... rneti.html
------------------------
То що, бігти закривати ліміти?

Если вы заказали клон своей карты и симки, получили его и смогли снять/потратить с использованием клонов хотя бы 1-100грн, то да - бегите и закрывайте все счета...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:55

  ol_zy написав:Если вы заказали клон своей карты и симки, получили его и смогли снять/потратить с использованием клонов хотя бы 1-100грн, то да - бегите и закрывайте все счета...

Им можно и без клонов закрыть все. :lol: Эффект будет тот же.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:34

  ПриватБанк написав:
  Мизантрóп написав:было у кого? Свиное рыло? :roll:
Зображення


Добрий день!
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:34

Re: Приватбанк

ПБ не планирует повышать ставки по депозитам? А то как-то по-нищему все выглядит).
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 00:42

Re: Приватбанк

sergia написав:ПБ не планирует повышать ставки по депозитам? А то как-то по-нищему все выглядит).

Ні. Суми на депозитах продовжують зростати, тому банк не зацікавлений в піднятті ставок. Тим більше в НБУ можна брати під 6%, тому вкладники йому не цікаві. Доки не буде суттєвого відтоку, то продовжать знижувати до облікової в 6%.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 06:14

  sergia написав:ПБ не планирует повышать ставки по депозитам? А то как-то по-нищему все выглядит).

ОВГЗ и сумма на порядок выше или крипта и ваши риски
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 06:57

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:Ні. Суми на депозитах продовжують зростати, тому банк не зацікавлений в піднятті ставок.
Принаймі до лютого , липня 2021.
В лютому кінець "гарним" безналоговим.
В липні кінець стовпам під 10,5%
Uprizing з приводу тарифів може сколихнути цю богодельню.
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Goodman
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