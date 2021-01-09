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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8791879287938794
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:48

Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.

Может кто сталкивался?
WachtAmRhein
 
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  #<1 ... 8791879287938794
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