Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:48
Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:25
Сегодня скидывал мелочь на Приват-вклад через П24. Без проблем.
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:44
Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:10
Ничего себе. Появился представитель?
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:14
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