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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:48
Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 10 січ, 2021 18:25
WachtAmRhein написав:
Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
Сегодня скидывал мелочь на Приват-вклад через П24. Без проблем.
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sergia
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:44
Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
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ПриватБанк
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:10
ПриватБанк написав:
Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
Ничего себе. Появился представитель?
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Ratatui
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:14
Ratatui написав: ПриватБанк написав:
Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
Ничего себе. Появился представитель?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:48
Ratatui написав: ПриватБанк написав:
Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
Ничего себе. Появился представитель?
та ще й працює в НЕДІЛЮ ввечері!!!
це буде покрутіше пані Алли, господа!
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greenozon
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:56
greenozon написав: Ratatui написав: ПриватБанк написав:
Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.
Может кто сталкивался?
Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
Ничего себе. Появился представитель?
та ще й працює в НЕДІЛЮ ввечері!!!це буде покрутіше пані Алли,
господа!
Не кажи гоп, доки не перескочишь!
Представитель Аллы реально решает вопросы-быстро и чётко. А представитель Привета пока себя никак не зарекомендовал.
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DONALD
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Додано: Нед 10 січ, 2021 22:17
greenozon написав:
та ще й працює в НЕДІЛЮ ввечері!!!
це буде покрутіше пані Алли, господа!
ничего подобного. в отличии от льфы, толку от него ноль
DONALD написав:
А представитель Привета пока себя никак не зарекомендовал
.
Ну не знаю, мой простой вопрос он в итоге тупо проигнорил
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