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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8792879387948795>
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:48

Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.

Может кто сталкивался?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:25

  WachtAmRhein написав:Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.

Может кто сталкивался?

Сегодня скидывал мелочь на Приват-вклад через П24. Без проблем.
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:44

Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.

Может кто сталкивался?


Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:10

  ПриватБанк написав:Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.

Может кто сталкивался?


Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.



Ничего себе. Появился представитель? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:14

  Ratatui написав:
  ПриватБанк написав:Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.

Может кто сталкивался?


Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.



Ничего себе. Появился представитель? :shock:


Сообщения: 22
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:28

jay2004

Пропустил я этот торжественный момент. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:48

  Ratatui написав:
  ПриватБанк написав:Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.

Может кто сталкивался?


Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.



Ничего себе. Появился представитель? :shock:


та ще й працює в НЕДІЛЮ ввечері!!!
це буде покрутіше пані Алли, господа!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:56

  greenozon написав:
  Ratatui написав:
  ПриватБанк написав:Не могу пополнить двухгривенный приватвклад через терминал. Пишет что-то типа при проверке возможности пополнения произошла ошибка. Вкладу уже несколько лет, ни разу не пополнялся. В Приват24 тоже с кдв пополнить не могу.

Может кто сталкивался?


Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок.



Ничего себе. Появился представитель? :shock:


та ще й працює в НЕДІЛЮ ввечері!!!
це буде покрутіше пані Алли, господа!

Не кажи гоп, доки не перескочишь!
Представитель Аллы реально решает вопросы-быстро и чётко. А представитель Привета пока себя никак не зарекомендовал.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:01

Re: Приватбанк

  DONALD написав:А представитель Привета пока себя никак не зарекомендовал.
ну почему? Шаблонные ответы,я бы был осторожным с представителем форума :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:17

Re: Приватбанк

  greenozon написав:та ще й працює в НЕДІЛЮ ввечері!!!
це буде покрутіше пані Алли, господа!

ничего подобного. в отличии от льфы, толку от него ноль :mrgreen:
  DONALD написав:А представитель Привета пока себя никак не зарекомендовал.

Ну не знаю, мой простой вопрос он в итоге тупо проигнорил :|
Kalgan
 
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