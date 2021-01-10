І проігнорив як звертатись...Шановна чи Шановний?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:47
Re: Приватбанк
І проігнорив як звертатись...Шановна чи Шановний?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 04:57
Разобрался с приватвкладом, оказывается жене нужно актуализироваться.
А приват ко мне в приват так и не пришёл.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:58
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:41
Re: Приватбанк
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:51
Подскажите, есть пенсионная карта, срок действия которой закончился в ноябре этого года. Как вывести деньги со счета, не перевыпуская карту?
В период действия карты доступ в Приват24 не был оформлен, а сейчас система не даёт такой возможности - пишет, что PIN код к карте не верный...
Додано: Пон 11 січ, 2021 13:55
Re: Приватбанк
Anadonta, пробуйте изменить ПИН-код через SMS-банкинг
Но такое возможно, если по истекшая карта ещё жива из-за карантина и не слетел финансовый номер. Иначе только через отделение банка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:08
Re: Приватбанк
Ктото получил кешбек 50 грн за первую операцию гугл-пеем, меня послали,так как я не зарегистрировался в акции
.......
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