Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 22:47
Kalgan написав:
Ну не знаю, мой простой вопрос он в итоге тупо проигнорил
І проігнорив як звертатись...Шановна чи Шановний?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 11 січ, 2021 04:57
Разобрался с приватвкладом, оказывается жене нужно актуализироваться.
А приват ко мне в приват так и не пришёл.
WachtAmRhein
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:58
WachtAmRhein написав:
Разобрался с приватвкладом, оказывается жене нужно актуализироваться.
А приват ко мне в приват так и не пришёл.
За то ко мне пришел. Так что дайте шанс представителю проявить себя.
sergia
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:41
sergia написав:
Так что
дайте шанс представителю
проявить себя.
Kalgan
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:51
Подскажите, есть пенсионная карта, срок действия которой закончился в ноябре этого года. Как вывести деньги со счета, не перевыпуская карту?
В период действия карты доступ в Приват24 не был оформлен, а сейчас система не даёт такой возможности - пишет, что PIN код к карте не верный...
Anadonta
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:55
Anadonta, пробуйте изменить ПИН-код через SMS-банкинг
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/sms-banking
(в самом внизу смотрите команды).
Но такое возможно, если по истекшая карта ещё жива из-за карантина и не слетел финансовый номер. Иначе только через отделение банка.
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MASolomko
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:08
Ктото получил кешбек 50 грн за первую операцию гугл-пеем, меня послали,так как я не зарегистрировался в акции
.......
Boundless
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:24
Boundless написав:
Ктото получил кешбек 50 грн за первую операцию гугл-пеем, меня послали,так как я не зарегистрировался в акции
А вы регились? Но по любе выплаты как бы на месяц отсрАчили. Тут же Мизантроп позавчерась писал
viewtopic.php?p=5142439#p5142439
Так что может вам еще можно зарегится и по новой проплатить
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:29
MASolomko написав:
Anadonta, пробуйте изменить ПИН-код через SMS-банкинг
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/sms-banking
(в самом внизу смотрите команды).
Но такое возможно, если по истекшая карта ещё жива из-за карантина и не слетел финансовый номер. Иначе только через отделение банка.
Карта уже неживая, смена ПИН-кода ничего не дает...
Возможно ли в Привате получение доступа к счету при неактивной карте?
Anadonta
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:16
Boundless написав:
Ктото получил кешбек 50 грн за первую операцию гугл-пеем, меня послали,так как я не зарегистрировался в акции
Никто еще не получал
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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