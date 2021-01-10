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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8793879487958796>
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:47

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:Ну не знаю, мой простой вопрос он в итоге тупо проигнорил

І проігнорив як звертатись...Шановна чи Шановний? :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 04:57

Разобрался с приватвкладом, оказывается жене нужно актуализироваться.
А приват ко мне в приват так и не пришёл.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:58

  WachtAmRhein написав:Разобрался с приватвкладом, оказывается жене нужно актуализироваться.
А приват ко мне в приват так и не пришёл.

За то ко мне пришел. Так что дайте шанс представителю проявить себя.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:41

Re: Приватбанк

  sergia написав:Так что дайте шанс представителю проявить себя.

Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:51

Подскажите, есть пенсионная карта, срок действия которой закончился в ноябре этого года. Как вывести деньги со счета, не перевыпуская карту?
В период действия карты доступ в Приват24 не был оформлен, а сейчас система не даёт такой возможности - пишет, что PIN код к карте не верный...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:55

Re: Приватбанк

Anadonta, пробуйте изменить ПИН-код через SMS-банкинг
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/sms-banking (в самом внизу смотрите команды).

Но такое возможно, если по истекшая карта ещё жива из-за карантина и не слетел финансовый номер. Иначе только через отделение банка.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:08

Re: Приватбанк

Ктото получил кешбек 50 грн за первую операцию гугл-пеем, меня послали,так как я не зарегистрировался в акции
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:24

  Boundless написав:Ктото получил кешбек 50 грн за первую операцию гугл-пеем, меня послали,так как я не зарегистрировался в акции

А вы регились? Но по любе выплаты как бы на месяц отсрАчили. Тут же Мизантроп позавчерась писал viewtopic.php?p=5142439#p5142439
Так что может вам еще можно зарегится и по новой проплатить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:29

  MASolomko написав:Anadonta, пробуйте изменить ПИН-код через SMS-банкинг
https://privatbank.ua/udalenniy-banking/sms-banking (в самом внизу смотрите команды).

Но такое возможно, если по истекшая карта ещё жива из-за карантина и не слетел финансовый номер. Иначе только через отделение банка.


Карта уже неживая, смена ПИН-кода ничего не дает...
Возможно ли в Привате получение доступа к счету при неактивной карте?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:16

  Boundless написав:Ктото получил кешбек 50 грн за первую операцию гугл-пеем, меня послали,так как я не зарегистрировался в акции

Никто еще не получал
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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